Efter at have sendt ferieglade danskere afsted på busrejser i 45 år har Frørup Rejser måttet dreje nøglen om.

Ifølge TV2/Fyn er det selskabet, der selv har begæret sig konkurs som følge af længere tids økonomiske problemer.

»Firmaet har i en periode været under afvikling, så konkursbegæringen kommer ikke som en stor overraskelse. De personer og familier, der er kommet i klemme som følge af konkursen, er alle dækket ind via Rejsegarantifonden,« oplyser kurator for boet, advokat Jess Aagaard, til mediet.

Frørup Rejser arrangerede busrejser til flere destinationer både herhjemme og i Europa - både i forbindelse med ferier, men også i forbindelse med kulturelle arrangementer såsom koncerter.

Der var 14 ansatte, da rejsebureauet begærede sig konkurs den 8. oktober.

Allerede tirsdag var der dog gode nyheder til virksomhedens ansatte, da deres tidligere konkurrent 'Bergholdt.dk' afslørede, at de overtager konkursboet og beholder alle ansatte. Selskabets hovedkvarter i Frørup lukker dog.

»Vi har arbejdet tæt sammen med Frørup Rejser i mange år, og vi vil fortsætte med navnet Frørup Rejser, for det navn er stærkt, når det gælder busudflugter,« siger ejeren, John Bergholdt, til Fyens.

John Bergholdt bekræfter ligeledes over for mediet, at alle kunder, der har købt rejser hos Frørup Rejser, kommer afsted på ferie.