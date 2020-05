I løbet af april gik to danske rejsebureauer i form af Jasø Rejser og Robinson Scandinavia konkurs grundet coronakrisen. Men det slutter ikke her.

Nu er det tredje danske rejsebureau gået konkurs grundet krisen.

Det skriver standby.dk.

Denne gang er det Express Travel, som primært solgte billetter, der er erklæret konkurs.

Det gør, som skrevet, bureauet til den tredje konkurs i branchen på under en måned, og vi kan forvente flere:

»Vi får flere konkurser som følge af coronakrisen end under finanskrisen,« siger Ole Egholm, ejer af Dansk Brancheanalyse, til standby.dk.

Rejsebranchen har ikke været synderligt tilfredse med den hjælp, de ser ud til at modtage.

Flere rejsebureauer har truet med at forlade Rejsegarantifonden i protest mod regeringens hjælpepakke til branchen.

Det har fået ministeren til at age hjælpepakken til efterretning.

Det gav han udtryk for på et samråd i tirsdags.

»Jeg tager det selvfølgelig meget alvorligt, når branchen med én stemme siger, at de ønsker en højere grad af individuel hæftelse. Derfor vil jeg også gerne invitere til, at vi kan finde den rette balance mellem de forskellige hensyn, der her er på spil,« sagde Simon Kollerup på samrådet, ifølge Finans.

Express Travel blev startet tilbage i 2014, og de havde kontor i København.