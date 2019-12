Efter otte år på markedet er det slut for Jacobsen Rejser.

Det danske rejsebureau er gået konkurs.

Skifteretten på Bornholm tog lillejuleaften Jacobsen Rejser under konkursbegæring efter at have modtaget anmodningen 19. december.

Det fremgår af CVR.dk.

Jacobsen Rejser blev sidste måned slettet i Rejsegarantifonden og har igennem et stykke tid været i alvorlige økonomiske problemer.

Den ene af rejseselskabets to ejere erkendte i starten af december, at det kun var et spørgsmål om tid, før han måtte dreje nøglen om.

»Vi forventer konkursbegæring fra Lønmodtagernes Garantifond, da vi ikke har penge til lønninger,« sagde direktør og medejer Henrik Jacobsen til Standby.dk i starten af december.

På det tidspunkt var Jacobsen Rejsers hjemmeside allerede blevet deaktiveret.

I løbet af sine otte år på markedet fik Jacobsen Rejser flere gange tilført kapital, men det var ikke nok til at redde rejseselskabet.

Jacobsen Rejser, der beskæftigede sig med ferierejser, krydstogter og forretningsrejser, havde i regnskabsåret 2018 et underskud på 787.000 kroner.

Konkursboets kurator er advokat Per Buttenschøn.

Ifølge Standby.dk er mindst fem danske rejsebureauer krakket i løbet af 2019.