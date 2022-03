Det går godt for den danske regnskabsvirksomhed Visma Dinero. Rigtig godt endda.

For femte år i træk har virksomheden, der har iværksætter Martin Buch Thorborg i spidsen, nemlig kunne fremlægge endnu et årsresultat i vækst.

Det skriver Finans.

Helt konkret lyder Visma Dineros omsætning i 2021 på 98,9 millioner kroner, hvilket betyder en stigning på knap 27 procent.

Virksomhedens rekordregnskab viser desuden, at omsætningen er vokset med mere end en fjerdedel siden 2020, hvor tallet lød på 77,9 millioner.

Et resultat, der endda er sket på trods af, at størstedelen af Visma Dineros kunder ikke har lagt en krone i virksomheden.

»Jeg er stolt over, at vi igen leverer et vanvittigt stærkt årsresultat. Det er et synligt bevis på, at jeg har nogle dygtige medarbejdere, som holder foden på speederen og hver eneste dag sørger for at gøre livet lettere for mere end 75.000 små virksomheder,« siger Martin Buch Thorborg, administrerende direktør i Visma Dinero, og fortsætter:

»En stor del af vores brugere omsætter for et mindre beløb end kontanthjælpen, og jeg er stolt over, at vi har en gratisversion til dem, der har behov for det.«

Visma Dinero blev stiftet i 2010 og er et regnskabsprogram, som bliver benyttet af en flere tusinde virksomheder.