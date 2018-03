To britiske investorer betaler 1,7 milliarder euro for rederiet. Tidligere eneejer bliver dog i ejerkredsen.

Rederiet Scandlines er blevet solgt til et britisk konsortium for 1,7 milliarder euro, svarende til 12,7 milliarder kroner.

Det oplyser rederiet mandag formiddag i en pressemeddelelse.

Den nuværende ejer, kapitalfonden 3i, geninvesterer dog i selskabet, som ifølge Peter Wirtz, der er partner hos 3i, har været en god investering.

- Scandlines har været en fantastisk investering for os og vores geninvestering i virksomheden – sammen med First State og Hermes Investment Management – afspejler vores tillid til den fortsatte succes.

- Vi er overbeviste om, at virksomheden går en robust fremtid i møde og glæder os over at kunne fortsætte investeringen i en så veldreven virksomhed, der performer meget stærkt., siger Peter Wirtz.

3i ejer nu 35 procent af Scandlines. De nye ejere, First State Investment og Hermes Investment Management, ejer henholdsvis 50,1 og 14,9 procent af rederiet.

Scandlines driver to færgeruter mellem Danmark og Tyskland - Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock. Selskabets otte færger har flere end 42.000 årlige afgange.

/ritzau/