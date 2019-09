Podcast-platformen Podimo er tirsdag blevet lanceret. Bag selskabet står flere kendte personer.

Podcasts er et hit blandt mange, og fra tirsdag er der kommet et nyt sted at lytte til diverse lydudsendelser.

Selskabet Podimo er gået i luften med en platform, hvor lyttere enten kan vælge en gratis version eller en version, som koster 39 kroner per måned.

Forskellen mellem de to versioner er, at der er ekstra meget indhold i den version, der koster penge.

Podcastere, der leverer indhold til Podimo, får desuden del i den omsætning, som selskabet henter ind via sine månedlige abonnenter.

Bag Podimo står blandt andre pianist og tidligere musikchef i Tivoli Nikolaj Koppel og serieiværksætteren Morten Strunge, der tidligere har startet flere selskaber for siden at sælge dem.

- Jeg håber, at det her bliver startskuddet på en tjeneste, hvor vi forhåbentlig kommer et godt stykke over 100.000 abonnenter - og også gerne over 200.000 på sigt, siger Morten Strunge.

- Vi er lanceret i dag, og vi har allerede fået lige godt 2000 brugere om bord. Så det tegner allerede rigtig godt, tilføjer han.

Med sin erfaring med at starte selskaber for siden at sælge dem med en fortjeneste er det oplagt at spekulere i, om serieiværksætteren har samme ambition med Podimo.

Men det er der umiddelbart ikke planer om, fortæller han.

- Med det her projekt synes jeg, at jeg har meget mere langsigtede briller på. Jeg tror, at der kan blive en fantastisk forretning i Podimo, siger Morten Strunge.

I Podimos bibliotek af podcasts er der udsendelser fra flere kendte danskere som eksempelvis Casper Christensen og Frank Arnesen. Også karaktererne Fritz og Poul fra satireprogrammet "Rytteriet" har leveret indhold til tjenesten.

Foruden det dansksprogede indhold har Podimo også samlet en del podcasts på engelsk. Det skal hjælpe tjenesten med at få et ben uden for Danmark.

- Det er ikke kun et dansk medie. Man vil også kunne lytte til rigtig mange engelske formater på tjenesten, siger Morten Strunge.

Podimo kan hentes som en app til ens smartphone. Det giver mulighed for at have de mange podcasts med sig på farten.

Ifølge en undersøgelse fra DR Medieforskning lyttede omkring en femtedel af danskerne sidste år til podcast ugentligt.

