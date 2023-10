Der har i år været positivt fortegn for de penge, danskerne skal leve af i alderdommen. Det står i skarp kontrast til sidste år, hvor de danske pensionsopsparer kunne se deres opsparing smuldre.

Hos pensionsgiganten PFA, der har mere end 1,3 mio. kunder, kan man i årets første ni måneder melde om et afkast på 5,9 pct. for kunder med middel risiko, der har 15 år tilbage før pension.

Det ligger i toppen blandt de største pensionsselskaber herhjemme, kun overgået af AP Pension, der i samme periode har begået et afkast på 6 pct. for samme type kunder.

Præcis hvor meget ens opsparing er vokset, hvis man har været PFA-kunde de seneste 10 år, kan du få et overblik over længere nede i artiklen.

Chefstrateg Tine Choi, der står i spidsen for kundemidler for over 600 mia. kr., kalder perioden siden årsskiftet for »et godt år for kunderne.«

»Helt overordnet set har det været et godt år for kunderne, når man ser på afkast. Aktiemarkedet er steget, og det har været en overraskelse for mange.«

Året har nemlig budt på flere begivenheder, der har kunnet få investorerne til at trække følehornene til sig, og dermed trække det samlede aktiemarked ned. Blandt andet frygten for om en recession var på vej.

Det var dog et scenarie, man hos PFA ikke så for sig. Derfor fulgte man en strategi, der satsede på, at økonomien ikke var på vej ned i gear.

Der hersker fortsat usikkerhed om, hvor inflationen og renterne vil bevæge sig hen. Det tidlige forår bød på flere amerikanske bankkrak, og så er der netop udbrudt krig mellem Israel og Hamas. Sidstnævnte kan få betydning for, om olieprisen stiger, hvilket kan påvirke aktiemarkedet negativt.

En af positionerne, der har været med til at trække læsset for det positive afkast, er den danske medicinalgigant Novo Nordisk. Den udgør 3,6 pct. af PFAs portefølje, og dermed er pensiongigantens absolut største danske position.

Novo-aktien er siden årsskiftet steget med 52,1 pct., og PFAs største position i udlandet befinder sig i Apple-aktien, der udgør 4,2 pct. af porteføljen. Den er steget 43 pct. i år.

PFAs kunder har også været eksponeret mod en af de store, amerikanske aktier, der har løbet med en stor del af opmærksomheden i år – nemlig chipproducenten Nvidia, som i år er buldret frem med mere end 220 pct.

»Vi så for eksempel Nvidia som et af de selskaber, hvor der var gode muligheder. Vi lavede en screening, og den viste, at der var ingen tvivl om, at vi skulle ud af Kina og mere ind i USA, hvor vi blandt andet skulle have den rigtige eksponering til tech-selskaberne,« siger Tine Choi. der konstaterer, at de overordnet set fik ramt rigtigt, da stigningen i de amerikanske aktier i år har været drevet af de store techselskaber.

Dog er det ikke uden risiko at læne sig op ad selskaber, der på ganske kort tid er tonset afsted.

»Helt kort sagt er det en risiko at have dem, men det er også en risiko ikke at have dem,« siger Tine Choi Danielsen.

Selskaberne, der har trukket afkastet i den negative retning, tæller blandt andet industriselskaber og grønne selskaber.

»Noget af det, der har trukket ned, har været de grønne selskaber. Det er af den gode grund, at de er kapitalintensive investeringer, og prisen på penge, altså renten, er steget, og det har ramt den sektor negativt,« siger chefstrategen.

Selvom afkastet for pensionsopsparerne er steget pænt i år, kan der være yderligere fremgang at hente, inden 2023 bliver til 2024, vurderer Tine Choi.

»Vi er konstruktive for resten af året, men det er ikke sådan, at vi forventer, at markedet bare skal stige til himmels,« siger chefstrategen.

Sådan ser afkastet ud for PFA-kunder de seneste 10 år

Tallene dækker perioden 30. september 2013 til 30. september 2023, hvis de har haft henholdsvis 250.000 kr, 500.000 kr eller 1 mio. kr. opsparet.

250.000 -> 463.076 kr.

500.000 -> 926.152 kr.

1.000.000 -> 1.852.304 kr.

Tallene er inklusiv Kundekapital og er regnet ud fra en Plus Profil C med 15 år til pension.

Kilde: PFA

