Dansk økonomi skrumpede i årets første tre måneder, hvor coronaudbruddet for alvor ramte landet.

Danmarks bnp - der er et udtryk for størrelsen på et lands økonomi - skrumpede helt præcist med 1,9 procent i første kvartal.

Det oplyser Danmarks Statistik.

Det er den største nedgang på et kvartal siden finanskrisen i 2009.

Danmarks Statistik understreger, at tallet er behæftet med større usikkerhed end normalt.

Det skyldes blandt andet, at der har været mindre data til rådighed end normalt til at beregne bnp.

- Dansk økonomi er tydeligt påvirket af effekterne af Covid-19. Det viser sig især i områder, der er påvirket af nedlukningen i marts, særligt for persontransport, hoteller og restauranter, offentlige tjenester, kultur og fritid.

- Omvendt ses ingen tydelige tegn på nedgang i de vareproducerende erhverv som landbrug, industri og byggeri, skriver Danmarks Statistik.

Dansk økonomi er faldet cirka det samme som Norge, der havde en tilbagegang på 2,1 procent.

Til gengæld har den svenske økonomi lidt et mindre tilbageslag på 0,3 procent.

Det skal ses i lyset af en mindre restriktiv tilgang til at bekæmpe coronavirusset. Blandt andet har restauranter og caféer holdt åbent i Sverige de seneste måneder.

Flere økonomer påpeger, at tallet bliver endnu værre i andet kvartal.

Det skyldes, at nedlukningen har fyldt en større del af perioden.

- Nedlukningen kom først et stykke inde i marts, mens det faktisk gik ret godt i de to første måneder af året, siger Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, i en kommentar.

- Her midt i andet kvartal er vi kun så småt ved at rejse os, så for kvartalet som helhed ser det virkelig sort ud.

- Til gengæld burde der være udsigt til meget høj vækst i tredje kvartal. Det betyder ikke, at økonomien kommer til at vende tilbage til sit gamle niveau lige foreløbig - bare at det kommer til at gå bedre end nu, siger han.

Tallene fra Danmarks Statistik er foreløbige.

De bliver løbende revideret, i takt med at der kommer flere tal om udviklingen i økonomien.

Det er tidligere set, at der har være store revisioner i tallene flere år senere.

/ritzau/