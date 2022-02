Mens flere danske virksomheder i øjeblikket planlægger at hæve priserne på deres varer, gør onlineselskabet Proshop det helt modsatte.

De planlægger nemlig at lade prisen falde på store dele af deres sortiment.

Det skriver Finans.

Det kommer som en reaktion på et hårdt presset marked, hvor både priser på transport og el er steget markant, og som ifølge Proshop-direktøren, Poul Thyregod, er med til at holde priserne kunstigt oppe.

»Der er kommet en boble i markedet, hvor alle med respekt for sig selv har udnyttet muligheden for at sætte prisen op. Men mange producenter har været grove og udelukkende hævet priserne, fordi de kan. Det, forventer jeg, vender nu, og jeg ser bestemt ikke de stigende priser som en permanent tilstand i markedet,« siger Poul Thyregod til Finans.

Han vil dog ikke sætte konkrete tal på, hvor meget Proshop forventer at sænke de nuværende priser.

Proshop omsatte i 2021 for 2,7 milliarder kroner og havde et overskud på 83,9 millioner kroner efter skat.

Selskabet forventer i indeværende regnskab at runde 3 milliarder kroner i omsætning, mens overskuddet ventes at falde til 77 millioner kroner som følge af det planlagte prisfald.