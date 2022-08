Lyt til artiklen

Det danske møbelselskab BoConcept har netop præsenteret deres resultat for regnskabsåret 2020/21, og det kan de gøre med et smil på læben.

Ifølge Finans, viser det en rekordomsætning med en vækst på 23 procent. Året før var væksten kun på to procent.

Resultatet før skat steg med 26 millioner kroner til 175 millioner kroner, og der blev åbnet 31 nye butikker rundt om i verden. Det samlede antal butikker er nu på 316.

Administrerende direktør, Mikael Kruse Jensen, fortæller da også, at man i virksomheden samlet set er meget tilfredse med resultatet.

Der er dog ét men.

»Vi kan jo godt begynde at mærke det ude omkring (inflationen og usikkerhed på det globale marked, red.), men de første måneder af det nye regnskabsår melder fortsat om vækst. Juli var faktisk den anden højeste måned rent salgsmæssigt i selskabets historie. Vi er opmærksomme på, at der kan komme en ændring i efteråret og er jo ikke naive ved at tro, at træerne vokser ind i himlen,« siger han til Finans.

Af samme grund skriver ledelsen i regnskabet, at de for året 2022/23 kun forventer encifret vækst.

Mikael Kruse Jensen kom til BoConcept i 2020, efter ejeren, kapitalfonden 3I Group, ikke var tilfredse med firmaets aktuelle vækst.

BoConcept har forretninger i 67 lande.