AtBo-reolen står i mange danske dagligstuer, men netop nu produceres den populære møbelklassiker ikke.

Det skyldes at firmaet bag AtBo-reolen for anden gang på blot fem år er gået konkurs.

Arbejdet i AtBo's snedkeri i Havdrup og virksomhedens showroom i København er indstillet, og alle medarbejdere er blevet sendt hjem, som konsekvens af konkursen.

Det skriver Finans.

AtBo Furniture A/S, som virksomheden bag møbelklassikeren hedder, er taget under konkursbegæring ved Skifteretten i Roskilde.

At det er kommet så vidt, skyldes ifølge konkursboets kurator, at virksomheden brugte alt for mange penge.

»Der er oparbejdet en del restancer, herunder til Skat. Ved månedsskiftet var der ikke penge til lønningerne. Derfor valgte ledelsen i enighed at begære selskabet konkurs,« siger advokat Nicolai Dyhr fra firmaet Horten til Finans.

Han arbejder på at få solgt hele virksomheden eller dele af den og har kontakt til interesserede købere.

AtBo's administrerende direktør og medejer Henrik Lykke Appelquist oplyser til Finans, at virksomheden var meget tæt på at rejse penge nok til at kunne fortsætte, men at ejerkredsen kom med nogle betingelser for at poste flere penge i AtBo, som virksomheden ikke kunne honorere.

Møbelvirksomheden har to gange i løbet af 2018 fået en saltvandsindsprøjtning på i alt 3,5 millioner kroner af ejerne, men det var altså ikke nok til at redde virksomheden fra den anden konkurs på blot fem år.

AtBo gik konkurs i sommeren 2014, men fortsatte efterfølgende under et nyt navn og ejerkreds.

På AtBo's hjemmeside fremgår det mandag aften ikke, at virksomheden er under konkursbegæring. Det er også muligt at lægge varer i indkøbskurven i webshoppen.