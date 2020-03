Det er kun få uger siden, at ejerne af modesuccessen Arrk Copenhagen så frem mod en forventet rekordomsætning på 100 millioner kroner i 2020.

Men så holdt statsminister Mette Frederiksen et historisk pressemøde, hvor hun bekendtgjorde, at Danmark ville blive lukket ned. Coronakrisen var en realitet, og det gælder bestemt også for modevirksomheden.

Kun bankens nåde holder nu hånden under sneakersuccesen Arkk Copenhagen. For der er mange millioner ude at svæve lige nu, fortæller medstifter Thomas Refdahl i et interview med Dansk Mode & Textil.

»Vi får pt. annulleringer ind fra kunder hver eneste dag på fremtidige leveringer. Mange kunder skriver simpelthen direkte "vi skal ikke have varerne, og hvis I sender dem, betaler vi ikke,« siger han.

Han fortæller, at han forventer, at mange af modevirksomhedens kunder vil gå konkurs, og det er skidt nyt for Arkk Copenhagen, der har 13 millioner til gode hos debitorer.

Nu er det ren overlevelseskamp, lyder det. Derfor er en redningsplan sat i værk.

To ud af tre Arkk-butikker er permanent lukket. 6 ud af 16 fastansatte og halvdelen af butikspersonalet opsagt.

Resten bedt om at gå ned i løn. Væk med frokostordning, messer og dyre kontorlokaler.

Først næste år forventer Arkk Copenhagen at kunne tjene penge igen. Men der er ni måneder til årsskiftet, og 'det er ni måneder, hvor vi ikke kan klare os igennem uden lån fra banken,' lyder det.

Lige nu er forventningen at tabe 30 millioner kroner i omsætning, lyder det fra Thomas Refdahl

Men det er med udgangspunkt i, at krisen ikke varer længere end til påske.

Direktøren er dog fortrøsningsfuld.

I interviewet lyder det, at banken har udtrykt tro på, at Arkk Copenhagen vil klare sig igennem krisen og tjene penge i fremtiden.

Thomas Refdahl har stiftet det danske sneakersbrand sammen med vennen Kasper Høj Rasmussen.

Siden stiftelsen i 2014 er virksomheden blevet så stor en succes, at to velhaverfamilier i 2018 købte sig ind i firmaet.

Det drejer sig om tøjfamilien Martinsen, der står bag IC Group, samt Pandora-stifterne Winnie Liljeborg og Per Enevoldsens venturefond North-East Venture, der til sammen købte lidt over en fjerdedel af Arkk.