Coronavirussen har ramt adskillige brancher verden over. Det kan det danske modehus Birger Christensen skriver under på.

I deres seneste regnskab, der omfatter 2020, præsenterer virksomheden et underskud på 12,7 millioner kroner.

Det er det største underskud i koncernens regnskaber i i hvert fald 16 år, skriver Finans.

Ledelsen i Birger Christensen beretter da også, at regnskabet ikke er tilfredsstillende:

'Ledelsen finder ikke resultatet tilfredsstillende for 2020, men det er afledt af Covid-19 og de restriktioner, der blev virksomheden pålagt, samt de tiltag som regeringerne i det meste af verden har foretaget, for at afbøde virkningerne af udbruddet.' står der i papirerne.

Underskuddet står i skarp kontrast til 2019, hvor man havde et overskud på 5,9 millioner kroner.

Til gengæld har Birger Christensen haft en vækst på mere end 50 procent på toplinjen i forhold til deres forretningsområder, skriver man.

2020 var også året, hvor Birger Christensen efter 152 år lukkede sin ikoniske pelsforretning på Strøget i København.

Birger Christensens direktør Denise Christensen. Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Birger Christensens direktør Denise Christensen. Foto: Sofie Mathiassen

»Det er klart, at det for mig har været en følelsesladet beslutning. Jeg er jo opvokset med pels, håndværket omkring det og butikken. Og jeg elsker pels. Det var også det, der gjorde Birger Christensen kendt internationalt.«

»Men tiderne ændrer sig, og så må vi følge med,« fortalte bestyrelsesformand Jens Birger Christensen til Børsen i maj.

Birger Christensen har siden 2017 været ledet af Denise Christensen.