Det danske tøjmærke Han Kjøbenhavn er kommet ud af det seneste år med et klart forværret årsregnskab, og det har haft flere konsekvenser.

Ledelsen er blevet udskiftet, og butikkerne i verdens største byer er lukket - der findes nu ikke længere Han Kjøbenhavn butikker i New York og Paris.

Det sker efter, at det danske modehus Han Kjøbenhavn har været gennem et år af de mere turbulente. Det viser sig nemlig i et betydeligt underskud på 10,6 mio. kroner for forretningsåret 2016 / 2017. Det skriver JP Finans.

Året forinden var underskuddet på blot 27.000 kroner.

En del af årsagen til det store underskud er, at Han Kjøbenhavn har udskiftet sin ejer og direktionen. Medstifteren Tim Hancook fik sparket og derimod bød forretningen velkommen til Daniel Hummel, Søren Fly Pedersen og Simon Stampe, der indtog stillinger som henholdsvis adm. direktør, økonomidirektør og bestyrelsesformand.

Han Kjøbenhavn modeshow i Dansehallerne onsdag d. 28 januar 2015 i forbindelse med Copenhagen Fashion Week. Foto: Simon Læssøe

Det betyder, at der er kommet ny kapital i forretningen, der virkelig har sat skub under økonomien. Den nye topchef, Daniel Hummel, forklarer, at der siden september 2017 har været økonomisk fremgang.

'Helt konkret har ledelsen gået forretningen efter i sømmene og ryddet op i uhensigtsmæssige aktiviteter og processer, herunder nedlukning af ikke-fortsættende aktiviteter,' står der i det nye regnskab fra Han Kjøbenhavn Whole Sale.

Modehuset har en ambition om igen at vokse sig store nok til at indtage det internationale marked. Målet er at omsætte for 200 mio. kroner, inden der er gået fem år.