Trods coronapandemien – og lukning af butikker som følge af restriktionerne – er det lykkedes for et dansk modefirma at skabe det bedste resultat nogensinde i dets levetid.

Message A/S, som har hovedkontor i Hjørring, er kommet ud af 2021 med et svimlende overskud på 20,5 millioner kroner.

Det fremgår af virksomhedens regnskab, der er blevet publiceret i CVR-registret.

Overskuddet er samtidig en mangedobling af 2020-resultatet, der lød på knap to millioner kroner

»Ved indgangen til året var alle koncernens butikker i Danmark samt flere kunder på eksportmarkeder tvangslukket afledt af covid-19 restriktioner. Uagtet at dette har givet tabt omsætning, er det lykkedes at opnå et tilfredsstillende resultat for året,« beretter ledelsen i årsregnskabet.

Også omsætningen steg betydeligt. Fra 70 til 90 millioner kroner.

Message A/S, der har 23 butikker herhjemme – blandt andet i København, Aarhus, Odense og Aalborg – står også bag tøjmærkerne MbyB og Global Funk.

Og særligt disse har banket det endelige overskud i vejret, lyder det. Især i Norge, hvor Message A/S også opererer.

»Aktivitetsstigningen har i høj grad været båret af en væsentligt styrket position for virksomhedens to brands mbyM og Global Funk, som har øget salget til blandt andet større E-Commerce aktører. Derudover har Message-butikkerne i City Cluster Oslo haft en betragtelig vækst.«

Message A/S har fem butikker i Norge – alle sammen placeret i Oslo.

Dog forventer virksomhedens ledelse, at 2022 bliver markant anderledes hvad angår regnskabet til den tid:

»Det forventes, at den nuværende udvikling med stigende omkostninger, fald i forbrugertillid og politisk uro vil få en negativ indvirkning på koncernens og selskabets resultatmæssigeudvikling i 2022.«