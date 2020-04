Sommerkjolerne tårner sig op på lageret ved hovedsædet i Hjørring.

Den danske modekoncern Message med butikker og engrossalg i både Danmark og udlandet forsøger nu sammen med en række brancheorganisationer at råbe politikerne på Christiansborg op.

Hjælpepakkerne var velkomne og nødvendige, men de er for usmidige og koster os millioner, lyder det fra Carsten W. Lauritsen, administrerende direktør for og stifter af den nordjyske modekoncern Message.

»Ligesom andre i modebranchen er vi ramt. Vi har næsten 100.000 sommerkjoler på lager. Det er en sæsonvare, som har en meget tvivlsom værdi for os på den anden side af sommerferien,« siger han.

Ikke nok med at salget dykker. Message er også ramt af den måde, hjælpepakkerne - herunder kompensationen for faste udgifter til især husleje - er strikket sammen på.

Det er lidt teknisk, men fordi Message har samlet alle sine aktiviteter under et cvr-nummer, kan koncernen ikke få fuld kompensation for de faste udgifter til koncernens 17 tvangslukkede butikker i danske storcentre, hvor gitteret har været trukket ned siden 18. marts.

»Hvis vi havde fået fuld kompensation, ville vi have fået 3,6 millioner kroner. Nu får vi så kun 900.000 kroner i kompensation i den periode, hvor centerbutikkerne er tvangslukkede. For os er den forskel vanvittig mange penge,« siger Carsten W. Lauritzen.

Message er medlem af brancheorganisationen Dansk Mode & Textil, der tirsdag gik sammen med fem andre brancheorganisationer - Dansk Detail, Skobranchen.dk, Danmarks Sportsforhandler Forening, Sportsbranchen.dk og WEAR - om et opråb til politikerne i helsidesannoncer i landets store aviser.

Lyngby Storcenter er lukket som følge af Corona. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Lyngby Storcenter er lukket som følge af Corona. Foto: Søren Bidstrup

Budskabet er klart. Hvis ikke hjælpepakkerne bliver forbedret, vil det medføre ‘omfattende butikslukninger og en stribe konkurser blandt leverandører og butikker'.

Samtidig opfordrer Jens Birkeholm, direktør i Dansk Detail, der repræsenterer mode, livsstils- og boligbranchen, politikerne til at genåbne storcentrene. Hellere i dag end i morgen.

»Man kan godt holde den fornødne afstand mellem kunderne, for så mange kunder er der desværre heller ikke. Vi kan snildt og sundhedsmæssigt forsvarligt håndtere de kunder, der måtte komme,« siger han og tilføjer:

»Den store udfordring er, at vi lever af sæsonvarer. Vores varer er meget fordærvelige, og de bliver mindre og mindre værd dag for dag. Der er ikke meget sjov ved at sælge sandaler i oktober.«

Sommerkjolerne samlet støv på lagrene i år. Foto: Werner Heiber Vis mere Sommerkjolerne samlet støv på lagrene i år. Foto: Werner Heiber

Hvis storcentrene ikke snart bliver genåbnet og hjælpepakkerne forbedret, kigger vi ind i en nær fremtid med tusindvis af fyringer i branchen, vurderer Jens Birkeholm.

»Vi har med Arnold Buscks konkursbegæring lige set, hvad konsekvensen er, når detailbutikker løber tør for likviditet.«

Han kan ikke sætte navn på, hvilken butikskæde der bliver den næste, der drejer nøglen om. Men det bliver en virksomhed, der har gjort det godt, siger han:

»Det bliver en virksomhed, der har ekspanderet og åbnet flere nye butikker finansieret med lån fra banken eller private investorer. For når budgetterne nu begynder at skride, vil banken og investorerne genforhandle kreditterne, og så bremser bussen altså for fuld skrald.«

Her er brancheorganisationernes opråb De seks brancheorganisationer har blandt andet følgende ønsker til politikerne på Christiansborg. Butikscentre skal genåbnes.

Ekstraordinær afskrivning på usolgte sæsonvarer.

Ændring af kompensationsordning til faste udgifter, så støttebeløbene ikke som nu beregnes ud fra cvr-numre, men virksomhedens p-numre. Det vil give virksomhederne bedre kompensation.

Hjemsendte medarbejdere på lønkompensation skal have lov til at arbejde 25 procent af tiden svarende til den løn, som virksomhederne selv betaler.

Dan Holmgren, direktør for sportsbranchen.dk, er enig.

»Afgrunden er tæt på, og snart vil vi se masser af konkurser. Både i detailbranchen og på leverandørsiden.«

I Hjørring forventer Carsten W. Lauritsen trods alt at komme gennem krisen med skindet på næsen.

»Vi har allerede lavet en tilpasning på medarbejdersiden, og jeg har ikke planer om yderligere dér. Men vi kigger ind i en virkelighed efter krisen, hvor vi kommer til at tilpasse omkostningerne.«