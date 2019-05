Tøjfirmaet CNS Group, der blandt andet står bag tøjmærket Solid, er gået konkurs.

Ifølge JydskeVestkysten er firmaet med omkring 60 medarbejere på lønningslisten gået konkurs i kølvandet på, at en af deres tyske storkunder ligeledes har måttet dreje nøglen om i sidste uge.

CNS Group, der sælger og designer modetøj til herrer og damer, har valgt ikke at at oplyse deres omsætningstal, men JydskeVestkysten skriver, at den tyske storkunde tegnede sig for en omsætning på to- og trecifrede millionbeløb.

»Den tyske kunde har haft en eksplosiv vækst, og vi har været en vigtig leverandør. Væksten var på 100 procent i flere år, og det planlagde han også i 2018. Men i løbet af 2018 aftager hans aftræk, siger Peter Mazur, tidligere administrerende direktør i CNS Group, til JydskeVestkysten.

CNS Group står bag 11 danske Solid-butikker, som også er gået konkurs, men det forventes, at både butikkerne og tøjfirmaet holdes i drift, da kurator satser på at kunne sælge dem samlet.

Det er norske Stein Lande, som ejer både CNS Group samt det selstændige selskab, der har drevet de 11 danske Solid-butikker. Stein Landes norske tøjkoncern er dog også gået konkurs i forbindelse med den tyske storkundes konkurs.

Udover Solid står CNS Group bag Tailored & Originals, Desires og Peppercorn, og de seneste to år har selskabet skabt overskud på henholdsvis 20 og 16 millioner kroner før skat.

Selskabet bag butikkerne i Danmark har dog tabt millioner i mange år, og ifølge JydskeVestkysten viste det seneste regnskab en negativ egenkapital på hele 83 millioner kroner.

Det bliver advokat Morten Hans Jakobsen fra Gorissen Federspiels, der skal fungere som kurator i konkursboet. Ifølge ham bliver CNS Group på nuværende tidspunkt drevet videre med 13 ansatte.

De resterende af de i alt knap 60 medarbejdere er sendt hjem.

De 11 danske tøjbutikker med omkring 100 ansatte bliver holdt i live med hjælp fra banken.

Ingen medarbejdere er blevet opsagt som følge af konkursen, og Morten Hans Jakobsen fortæller til JydskeVestkysten, at han allerede har været i kontakt med interesserede købere.