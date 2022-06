Lyt til artiklen

Du kan helt sikkert genkende den løbende dreng med store sko, jeans, hætte trøje og kasket, som løber fra politiet henover toge.

For den danske spilsucces Subway Surfers, der er blevet downloadet mere end tre milliarder gange, er blevet solgt til en kinesisk spilgigant.

Det oplyser mediet Venturebeat.

Sybo Games, der står bag verdens mest downloadede spil, Subway Surfers, er blevet solgt for et milliardbeløb til spilfirmaet Miniclip. Det skriver Finans.

For prisen er ikke blevet offentliggjort.

I de sidste 18 måneder eller deromkring har Subway Surfers set sine daglige aktive brugere stige fra omkring 15 millioner til 20 millioner om dagen til nu 30 millioner eller deromkring om dagen, sagde Sybo ceo Mathias Gredal Nørvig, i et interview med GamesBeat.

Han krediterede bestræbelserne på at fokusere på liveoperationer for at få spillere til at komme tilbage. Selvom han ikke taler om købsprisen, da begge selskaber er private, sagde Gredal Nørvig, at det er den største handel inden for europæiske mobilspil i år.

»Det er virkelig monumentalt. Grundlæggerne har været virkelig stolte af, hvad de formåede at opnå med Subway Surfers, der blev det største spil, ved at se hvordan markedet blev ved med at downloade, hvordan spillerne blev ved med at elske, hvordan fansene blev ved med at komme,« sagde Gredal Nørvig.

»Vi har haft en meget flot tur og i løbet af de sidste par år har vi set holdene køre meget fint alene. Med den konsolidering, der sker på markedet, og alle de øgede brugeranskaffelsesbudgetter, alle de ting, der sker omkring os, ønskede de at undersøge, hvad det kunne betyde, hvis vi kunne finde den rigtige pasform eller det rigtige hjem for Sybo fremover.«