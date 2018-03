Dansk mobilselskab er truet af konkurs

Det danske mobilselskab Mobylife, der reparerer mobiltelefoner, har så høj gæld, at selskabets eksistens er truet.

Det skriver Finans.

Mobylife er stoppet med at betale renter af på et stort obligationslån. Og nu beder kapitalfonden Catacap, der ejer mobilselskabet, kreditorerne om at sløjfe 88 procent af gælden. Kun hvis kreditorerne går med til det, vil Catacap skyde flere penge ind i Mobylife for at rede selskabet.

Ellers ser konkursen af Mobylife ud til at blive en realitet.

'Selskabet er af den opfattelse, at man er ude af stand til at fortsætte som en going concern uden en øjeblikkelig kapitaltilførsel,' står der i et brev, som er sendt til Mobylifes kreditorer.

I 2014 opkøbte Catacap Deltaservice i Norge og Sverige, Optima Service i Finland og Telecare i Danmark. De selskaber blev alle fusioneret for at skabe en stor, nordisk aktør til at reparere mobiltelefoner. Selskaberne blev tilsammen kaldt Mobylife og havde på daværende tidspunkt 500 medarbejdere og reparerede 1,2 millioner mobiler om året.

Siden fusionen har Mobylife kæmpet med et faldende antal kunder og en stigende gæld som følge af blandt andet et stigende antal udbydere, der uautoriseret reparerede mobiler - såkaldte pirat-reparationer.

Mobylife har i flere omgange forsøgt sig med chefrokader, men lige lidt har det hjulpet. Senest i 2016 rekonstruerede Catacap mobilselskabet Mobylife og skar voldsomt ned i udgifterne samtidig med, at kapitalfonden indskød 30 millioner kroner i mobilselskabet.

Ved udgangen af tredje kvartal i 2017 havde Mobylife en nettogæld på 164 millioner kroner.

»Vi er desværre kommet i en situation, hvor vi skal restrukturere Mobylife igen efter fortsat volumentab til det uautoriserede marked i reparationsforretningen og indenfor de seneste 4-5 måneder også en nedgang i vores distributionsaktiviteter. Derfor tilbyder vi obligationsejerne at købe gælden tilbage, og baseret på en forhåndsaccept fra de største obligationsejere har vi en stor tiltro til, at de vil acceptere tilbuddet,« siger Vilhelm Hahn-Petersen, partner i Catacap og næstformand for bestyrelsen til Finans.

Og hvis obligationsejerne gør det, så vil Catacap altså indskyde yderligere penge ind i Mobylife.