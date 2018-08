Mytrendyphone.dk, der er Danmarks største butik for mobiltilbehør, har ondt i økonomien.

Selskabet, der ellers har været en god forretning for den serbiske grundlægger, Silvan Popovic, kom ud af 2017 med et underskud på 7 millioner kroner, og nu er halvdelen af de cirka 300 medarbejdere fyret, skriver Børsen.

Ifølge stifteren er det grundlæggende problem, at den altdominerende søgemaskine Google flere gange har ændret sin algoritme, så Mytrendyphone ryger længere ned blandt søgeresultaterne på en række nøgleord. Det betyder konkret, at selskabet har tabt 70 procent af trafikken i Tyskland og Frankrig.

»Vi aner ikke, hvad vi skal gøre. Så sent som den 18. juni i år var der endnu en stor opdatering, og der fik vi igen en over nakken. Jeg skal have løst den her gåde,« siger Silvan Popovic til avisen og fortæller videre, at han overvejer at skyde ny kapital ind i virksomheden.

Mytrendyphone har tidligere præsenteret på 20 millioner kroner og sælger mobiludstyr i 13 lande. Planen var at udvide yderligere, men det er nu droppet.