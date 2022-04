Den danske kemigigant Haldor Topsøe omsætter for millioner i Rusland, hvor de leverer teknologi til den russiske olie- og energiindustri.

Det viser en gennemgang af virksomhedens regnskaber, som B.T. har foretaget.

Og det vækker vrede på den ukrainske ambassade i Danmark.

»Vores indstilling til virksomheder som Haldor Topsøe, der fortsætter med at drive forretning i Rusland, er ekstremt negativ,« lyder det i en mail fra Anton Rybak, der er førstesekretær ved den ukrainske ambassade, til B.T.

Af Haldor Topsøes seneste fem årsregnskaber fremgår det, at den hæderkronede danske milliardvirksomhed leverer teknologi til flere russiske olieraffinaderier og metanol-anlæg.

»Rusland har brug for løsninger til at udnytte deres rige olie- og gasressourcer på en effektiv måde. Dette har ført til en stærk position for Topsøes tilbud, ikke mindst inden for raffinaderi- og gødningsindustrien,« skriver virksomheden.

I regnskaberne nævnes flere kontrakter, som Haldor Topsøe har indgået med den russiske gas- og olieindustri.

I Haldor Topsøes årsregnskab fra 2020 fremhæves det blandt andet, at virksomheden så sent som i januar 2020 sikrede en ordre om at levere teknologi til et kæmpe metanol-anlæg i Leningrad-regionen i Rusland.

Ligesom Haldor Topsøe i 2018 sikrede en ordre på teknologi til et nyt raffinaderi i Ust-Luga i Rusland.

Teknologi, der ifølge pressemeddelelsen udsendt i forbindelse med kontrakten allerede anvendes af flere andre russiske olieraffinaderier.

Olie og gas udgør en meget væsentlig indtægtskilde for Rusland, fortæller seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel.

»Omkring halvdelen af deres eksport er energi, så det er meget vigtigt, og det bliver vigtigere fremover,« siger han.

Rusland har brug for indtægterne fra olie og gas til at holde økonomien kørende og finansiere krigen i Ukraine.

Det er derfor også nødvendigt for russerne med adgang til den teknologi, der gør det muligt at udnytte deres energiressourcer, forklarer Flemming Splidsboel.

»Det bliver derfor vanskeligt for dem, hvis der er noget teknologi, de har problemer med at få, eller som bliver pålagt sanktioner,« siger han.

Haldor Topsøes hovedkvarter.

Haldor Topsøe oplyser i et skriftligt svar til B.T., at ti procent af virksomhedens omsætning kommer fra Rusland.

Det svarer til 617,9 millioner kroner i 2021.

Haldor Topsøe oplyser i samme svar, at de er »chokerede over den brutale invasion af Ukraine«.

»Vi bakker op om sanktionerne påført mod Rusland og går som virksomhed videre end disse, idet vi har valgt at lukke ned for al ny forretning i Rusland – også den del, der ikke er pålagt sanktioner, men stadig er lovlig. På sigt vil vi gå helt ud af Rusland, da vores eksisterende kontrakter ikke forlænges,« skriver pressechef i Haldor Topsøe Ulrik Møller Frøhlke.

I samme mail skriver han, at Haldor Topsøe har valgt at holde deres kontor i Moskva åbent.

Haldor Topsøe havde inden krigen brød ud 85 ansatte i Rusland.

B.T. har bedt Haldor Topsøe svare på, hvorfor virksomheden ikke har afbrudt eksisterende samarbejder med den russiske olie- og gasindustri.

B.T. har også efterlyst svar på, hvor mange olieraffinaderier Haldor Topsøe leverer teknologi til.

Pressechef i Haldor Topsøe Ulrik Møller Frøhlke gentager i et skriftligt svar, at virksomheden er ved at afvikle de forretninger, de har i Rusland.

»Vi er ved at afvikle al vores forretning i Rusland og dermed også vores kontor i Moskva. Det sker hurtigst muligt,« skriver han.

Ulrik Møller Frøhlke skriver, at han forventer, det vil ske indenfor de nærmeste måneder, men svarer ikke på, hvad virksomheden tænker om at levere teknologi til en af Ruslands væsentligste indtjeningskilder.