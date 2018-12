Underskud efter underskud sender den danske minkproduktion i knæ i sådan en grad, at branchen næste år forventer det største tilbageslag nogensinde.

Antallet af minkskind bliver forventeligt reduceret med omkring 30 procent i 2019, hvilket svarer til omkring fem millioner skind, skriver Finans.

I 2018 har de danske minkavlere produceret 17,9 millioner skind, men på baggrund af informationer fra foderselskaberne fortæller formand for minkavlernes forening, Tage Pedersen, at det med ‘stor sikkerhed’ kan siges, at produktionen vil falde.

Mens minkavlere i en periode omkring 2013 tjente styrtende med penge med priser på op til 600 kroner per skind, så brast boblen i årene efter.

Priserne faldt og har i de forgangne tre år ligget på mellem 223 og 262 kroner i gennemsnit, skriver Finans.

Det skal sammenholdes med, at avlerne i gennemsnit har en fremstillingspris på knap 300 kroner per skind, skriver mediet.

Priserne fortsætter med at være lave, fordi der i Kina findes store lagre med usolgte skind.

»Efter den seneste auktion stod vi selv tilbage med 1,5-2,0 mio. usolgte skind, som vi har med på den kommende auktion i januar. De fleste har en forventning om, at det ikke bliver en fantastisk auktion. Det er de forventninger, som har været medvirkende til at få avlerne til at skrue ned for produktionen,« siger Tage Pedersen.