Den danske milliardær Jens Hørby Jensens firma, CMP Nedrivning, er gået konkurs.

Og sagen er opsigtsvækkende, for konkursen kommer ovenpå et 2019, hvor CMP Nedrivning fik en bøde på hele fem millioner kroner.

Det skriver Finans.dk.

Bøden blev givet i forbindelse med Bagmandspolitiets sager om prisfusk i nedrivningsbranchen.

I den forbindelse blev Jens Hørby Jensens firma dømt for at have udvekslet priser på nedrivningsopgaver.

Og de fem millioner kroner blev altså for stor en mundfuld hos CMP Nedrivning.

»Der er ikke penge i kassen til at betale kreditorerne. Det var bøden, som udløste det,« siger advokat i Jensen Gruppen, Michael Klöcker, til Licitationen.

Jens Hørby Jensens formue er blevet skabt gennem flere firmaer i netop byggeri- og nedrivningsbranchen.