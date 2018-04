På overfladen er alt rosenrødt i den familieejede danske virksomhed Vola, som netop har præsenteret et rekordstort millionoverskud.

Men bag kulisserne er det langt fra fryd og gammen i amaturvirksomheden, for den stenrige Overgaard-familie, som ejer virksomheden, er endt i en bitter fejde.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

Det offentliggjorte regnskab viser et overskud på hele 70 millioner kroner, hvilket er ny rekord. Men det er ikke desto mindre peanuts ved siden af, hvad Vola risikerer at skulle punge ud med som følge af familien Overgaards stridigheder.

Familiefejden drejer sig om selve ejerskabet af virksomheden. Stifteren af Vola, Verner Overgaard, døde i 1997, og to år senere fik sønnerne Carsten og Poul Overgaard, som begge sad i bestyrelsen for Verner Overgaards Familiefond, der dengang ejede virksomheden, ændret i vedtægterne, så der ikke længere var krav om, at fonden skulle have aktier og bestemmende indflydelse i Vola, skriver Berlingske.

Året efter, i år 2000, købte Carsten og Poul Overgaard alle fondens aktier.

Det fik i 2012 Verner Overgaards Familiefond til at lægge sag an mod både virksomheden og de to arvinger.

'Selskabet er stævnet for op mod DKK 250 mio. med tillæg af sædvanlige procesrenter fra overdragelsen af aktierne i år 2000,' fremgår det ifølge Finans af regnskabet.

Ledelsen ved stadig ikke, hvad sagsanlægget kan komme til at koste Vola.

Men selvom Volas nuværende ejere skulle ende med at tabe retssagen og dermed familiefejden, burde virksomheden ikke være i fare. Egenkapitalen er således på over 350 millioner kroner eller godt 100 millioner kroner mere end Verner Overgaards Familiefond har stævnet Vola for.

Familien Overgaard er blandt Danmarks 100 rigeste familier med en anslået formue på 1,3 millarder kroner.