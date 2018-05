Familien Zobel har måttet sige farvel til godset Bækkeskov nær Præstø på Sydsjælland, der var ejet af det afdøde familieoverhoved Peter Zobel. Godset er blevet overtaget af den kendte danske milliardærfamilie Jebsen.

Det oplyser Henrik Uldall Borch, der er direktør for selskabet Bækkeskov Gods A/S.

»Ja, det er Hans Michael Jebsens søn, der har købt det,« siger han til BT.

Af erhvervsregisteret BIQ fremgår det, at selskabet Bækkeskov Gods A/S, der blev stiftet i januar, ejes af Michael Immanuel Jebsen, der er søn af den kendte danske udenlandsdansker og erhvervsmand Hans Michael Jebsen.

Det er dog ikke meningen, at den 28-årige søn skal flytte til Sydsjælland for at varetage driften af Bækkeskov Gods. Han bor til dagligt i Hong Kong ligesom sine forældre.

»Jeg er ansat som direktør, så jeg er ansvarlig for at stå for det og leje jorden ud. Så det er ikke noget, som sønnen tager sig af,« fortæller Henrik Uldall Borch.

Han vil ikke afsløre købsprisen på godset, der både er købt som en investering i jord og med henblik på at bevare ejendommen. Peter Zobel gav 50 millioner kroner for godset, da han købte det i 1996.

Har det været en god handel?

»Ja, det synes vi, det er«, fortæller direktøren.

Hans Michael Jebsen er foruden at være en kendt erhvervsmand også hofjægermester. Foto: Bjarne Lüthcke Hans Michael Jebsen er foruden at være en kendt erhvervsmand også hofjægermester. Foto: Bjarne Lüthcke

Hans Michael Jebsen er en sønderjysk erhvervsmand og fjerde generation i den verdensomspændende handelsvirksomhed Jebsen & Co. Ltd. Virksomheden har base i Hong Kong, og Hans Michael Jebsen overtog allerede familieimperiet i en alder af 23 år grundet sin fars tidlige død og farbroderens efterfølgende slagtilfælde.

»Det gjaldt om at have et familiemedlem her, som var klar til at være efterfølger. Det kom meget ubetids for mit vedkommende, for jeg var midt i mit studie, og jeg var purung og mindre klædt på til opgaven, end man kunne have ønsket sig. Men sådan er livet, og man kan ikke altid vælge,« fortalte han i 2016 i et interview til Jydske Vestkysten.

Familien Jebsen har også gjort sig bemærket på anden vis. Familien er nære venner af kongehuset, og gennem sit selskab Stenbjerg Ejendomme er Hans Michael Jebsen kendt for at købe og istandsætte historiske ejendomme, og han ejer ifølge Jydske Vestkysten over 100 af slagsen, heriblandt Oreby Slot på Lolland samt godserne Nedergaard og Charlottenlund

Mange husker sikkert også familien fra en dokumentar om kostskolen Herlufsholm, hvor man fulgte flere af Hans Michael og hustruen Desirée Jebsens (født som tysk rigsgrevinde af Schaffgotsch, red) fem børn, der skulle begynde på skolen flere tusinder kilometer fra hjemmet i Hong Kong.

Desiree Jebsen er født som tysk rigsgrevinde og har dermed adelige aner. Hun og hendes mand kender kronprinsparret særdeles godt. Foto: Keld Navntoft Desiree Jebsen er født som tysk rigsgrevinde og har dermed adelige aner. Hun og hendes mand kender kronprinsparret særdeles godt. Foto: Keld Navntoft

Familien bor fortsat i Hong Kong, og det er meningen, at en af Hans Michael Jebsens sønner på et tidspunkt skal ind i familievirksomheden.

Sønnen Michael Immanuel Jebsen er da også godt på vej. Han har færdiggjort sine studier i internationale relationer og er i gang med en MBA. Ifølge Hans Michael Jebsen skal han dog prøve kræfter med erhvervslivet uden for familievirksomheden, inden han en dag formentlig skal ind i familieimperiet.

»Der er en næste generation oppe i ærmet, hvis man kan sige det sådan,« udtaler Hans Michael Jebsen på virksomhedens hjemmeside.