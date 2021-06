I en alder af bare 31 år indtager Mia Østergaard Nielsen snart en toppost i det danske erhvervsliv.

Helt specifikt i familievirksomheden United Shipping & Trading Company (USTC), hvor hun 1. september tiltræder som Head of Corporate Governance.

Koncernen, som tjener milliarder på handel med olie, rederidrift og shipping, er grundlagt af Mia Østergaard Nielsens far, Torben Østergaard-Nielsen, og også hendes storesøster, Nina Østergaard Borris bestrider en toppost i virksomheden.

»Det er en stor personlig tilfredsstillelse, at familieejerskabet nu er samlet i en aktiv og engageret ledelse af koncernen,« siger han i en pressemeddelelse og tilføjer:

Torben Østergaard-Nielsen fotograferet med sine to døtre, som begge er en del af firmaet. Vis mere Torben Østergaard-Nielsen fotograferet med sine to døtre, som begge er en del af firmaet.

»Der er ingen tvivl om, at Mias tiltrædelse fuldender cirklen, og jeg glæder mig til at skulle arbejde sammen med begge mine døtre om at videreudvikle USTC.«

Mia Østergaard Nielsen får i sin nye rolle blandt andet ansvaret for at styrke de strategiske rammer for topledelsen, mens hendes søster, Nina Østergaard Boris, har det overordnede ansvar for forretningsoptimering og forretningsudvikling.

Selvom den 31-årige milliardærarving først nu træder ind i topledelsen i USTC, har hun længe været en vigtig del af virksomheden.

Sidste år blev hun og hendes søster nemlig medejere af milliardkoncernen, da de hver fik en tredjedel af ejerskabet af moderselskabet Selfinvest.

Torben Østergaard-Nielsen. Foto: Claus Fisker Vis mere Torben Østergaard-Nielsen. Foto: Claus Fisker

USTC omsatte i det seneste regnskabsår for 76,3 milliarder kroner og landede et overskud før skat på lidt over 1 milliarder kroner.

Familien kan da også prale med at være én af de mest velhavende familier i Danmark.

På Berlingskes liste over Danmarks rigeste fra 2020 ligger Østergaard Nielsen på 6. pladsen med en formue på mere end 22 milliarder kroner.