Milliardæren Martin Møller Nielsen har igen været på shoppetur og har således udvidet sit selskabs flåde af fly.

Ifølge branchemediet check-in.dk har den danske rigmands flyselskab, Nordic Aviation Capital, NAC, købt 25 jetfly af Air Canada.

Der er tale om jetfly af typen Embraer 190, og de kommer til at indgå i selskabets samling, der tæller over 400 fly.

NAC har i forvejen 107 Embraer 190/195 fly, så der bliver trangt i hangarerne.

Martin Møller Nielsen er blandt Danmarks rigeste 20 personer Foto: Søren Bidstrup Vis mere Martin Møller Nielsen er blandt Danmarks rigeste 20 personer Foto: Søren Bidstrup

Ifølge Finans råder Nordic Aviation Capital, der har hovedsæde i Billund, over verdens største flåde af små såkaldte turboprop-fly.

Men Martin Møller Nielsen satser på større regionale jetfly som Embraer 190.

Målet er at være verdens største leasingselskab inden for flytypen.

»Vi investerer stærkt i at øge vores forretning gennem strategiske opkøb som dette hos Air Canada. NACs investering i denne attraktive portefølje af aktiver understreger vores tillid til de langsigtede vækstudsigter for det regionale jetmarked. Det er et spirende marked,« siger Martin Møller Nielsen til check-in.dk.

Martin Møller Nielsen er blandt Danmarks rigeste 20 personer. Arkivfoto Foto: Søren Bidstrup Vis mere Martin Møller Nielsen er blandt Danmarks rigeste 20 personer. Arkivfoto Foto: Søren Bidstrup

Martin Møller Nielsen stiftede NAC i 1990. Da han solgte omkring halvdelen af selskabet i 2010 blev han straks en af Danmarks 20 rigeste personer.

Han har en anslået formue på cirka 8 milliarder kroner.