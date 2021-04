Den i forvejen stenrige danske milliardær Henrik Lind er blevet endnu rigere.

Det viser det seneste årsregnskab, for 2020.

Ifølge Finans.dk blev der i løbet af året tjent yderligere 1,25 milliarder kroner til selskabet Lind Invest, hvor den samlede egenkapitalt nu er oppe på 6,8 milliarder kroner.

Det var ikke mindst salget af Molslinjen, der skæppede godt kassen.

Henrik Lind betegner selv regnskabet som tilfredsstillende, og planen for det allerede igangværende år er klar.

»I 2021 er vores mål at fortsætte med at outperforme det globale aktiemarked, og vi forventer at levere et positivt resultat, men et lavere end i 2020,« skribler Henrik Lind i regnskabet.

En stor del af rigmandens formue blev sikret, da han i januar 2019 solgt sit livsværk, el- og gashandelsvirksomheden Danske Commodities.

I den forbindelse blev Henrik Lind cirka tre milliarder rigere, og det har ikke mindst været medvirkende til, at der Lind Invest har haft overskud de seneste seks år.