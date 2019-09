Modemilliardæren Niels Martinsen har tilbagekøbt sit livsværk, modekoncernen IC Group.

Nu svinger han kniven over modekoncernens ledelse.

Fem ud af seks bestyrelsesmedlemmer i IC Group er afsat. Den eneste, som fortsætter, er Niels Martinsen selv.

Han har udpeget sig selv til bestyrelsesformand for IC Group, som består af de to kendte tøjmærker Tiger of Sweden og By Malene Birger. Det skriver Finans.

Niels Martinsen får selskab i den nye bestyrelse af sin svigersøn Christoffer Kønigsfeldt og Per Hillebrandt Jensen, som også er direktør i Niels Martinsens investeringsselskab Friheden Invest, der ejer IC Group.

Ifølge sidstnævnte er den store udskiftning i IC Groups bestyrelse 'udramatisk'.

»Det er en meget udramatisk udskiftning. Friheden Invest ejer nu det hele af IC Group efter afnoteringen i august. Der er ikke meget aktivitet tilbage i IC Group, da alt er lagt ud til mærkerne (Tiger of Sweden og By Malene Birger), hvorfor der ikke længere er brug for en professionel bestyrelse, men derimod en intern bestyrelse,« siger Per Hillebrandt Jensen til Finans.

Niels Martinsen var med til at stifte tøjfirmaet Inwear i 1969.

Efter flere fusioner skiftede selskabet bag Niels Martinsens tøjimperium i 2014 navn til IC Group.

I dag er kun Tiger of Sweden og By Malene Birger under IC Groups paraply.

Niels Martinsen, som også har stiftet det kendte tøjmærke Martinique, er i dag en af Danmarks rigeste mænd.

Han skulle være god for knap tre milliarder kroner.