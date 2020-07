Det har været en dyr fornøjelse for rigmanden Niels Thorborg at afvikle butikskæden Værsgo.

Butikskæden fik kun lov til at eksistere i to år, og regnskabet viser et underskud på 45 millioner kroner. Det skriver Finans.

'Årets betydelige underskud skal ses i lyset af underskudsgivende drift i årets første tre kvartaler og betydelige omkostninger i forbindelse med nedlukning af Værsgo-kæden samt tab ved frasalg og lukning af butikker,' skriver Værsgo-ledelsen i regnskabet.

Værsgo-kæden blev dannet efter at Niels Thorborg solgte 25 Inspiration-butikker til konkurrenten Imerco. Kæden blev dannet, da konkurrencemyndighederne krævede, at at han i forbindelse med salget etablerede en ny kæde.

Derudover var kravet, at kæden skulle eksistere i mindst to år. Og mere blev det da heller ikke til.

For i september sidste år meddelte Værsgo, at kæden ville lukke. Herefter blev 11 af butikkerne solgt til kæden Kop & Kande, og 12 af butikkerne skulle lukkes.

Værsgo har fortsat en webshop, og selskabet forventer et underskud på 20 millioner kroner.

Det samlede tab for Værsgo er på 91 millioner kroner.