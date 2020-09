Manden bag virksomheden L'Easy, milliardæren Niels Thorborg, startede i december 2019 den nye bank Facit Bank, og de er onsdag kommet ud med deres første regnskab.

Et regnskab der viser et tocifret millionunderskud.

Det skriver Berlingske.

Den netbaserede bank, som enerådigt ejes af Niels Thorborg, kunne fremvise et underskud på 21,9 millioner kroner efter skat, og ledelsen forventer et underskud i indeværende år på mellem 45 og 55 millioner kroner.

Ledelsen i banken skriver, at underskuddet skyldes, at banken er i en opstartsfase.

Coronakrisen kan også få en betydning for bankens forventninger i 2020.

»Fremkomsten af covid-19 og de deraf afledte konsekvenser for den danske samfundsøkonomi i 2020 kan få negativ betydning for bankens forventninger til resultatet for 2020. Det er på offentliggørelsestidspunktet ikke muligt at vurdere omfanget heraf.«

Niels Thorborg ejer selskabet 3C-koncernen, der som sagt blandt andet ejer L'Easy. Ifølge den seneste liste over landets 100 mest velhavende, som Berlingske laver, ligger Niels Thorborg på en placering som nummer 14.

Han anslåes at have en formue på 9,8 milliarder kroner.

Jesper Lyhne har været administrerende direktør i Facit Bank, siden de gik i luften i december 2019. Facit Bank er en internetbaseret nichebank, der tilbyder indlån og forbrugslån til privatkunder