Michael Mortensen befinder lige nu i en bitter slåskamp med sit tidligere firma, Huscompagniet, der nu har sagsøgt milliardæren.

Det skriver Finans.dk.

Michael Mortensen forlod i 2011 landets største typehusfirma Huscompagniet og har senest stiftet selskabet Hybel.

Milliardæren låner dog lidt for meget fra sin gamle arbejdsgiver, hvis man spørger Huscompagniet.

Typehusfirmaet mener, at Michael Mortensen i Hybel har kopieret beskyttet materiale fra et softwareprogram:

»Brugen af Huscompagniets materiale har givet Hybel et uberettiget forspring i konkurrencen på i hvert fald to måneder, hvilket har medført et tab for Huscompagniet,« skriver Huscompagniets advokat, Kasper Frahm fra Plesner Advokatpartnerselskab, i sit processkrift, ifølge Finans.

Derfor sagsøger Huscompagniet nu Hybel for et ukendt millionbeløb.

Huscompagniet mener, at Michael Mortensen kopierede materialet i starten af 2016. Det var en periode, hvor han også stiftede sit nye selskab Hybel og hyrede flere medarbejdere, der kort forinden var stoppet hos Huscompagniet.

Flere af dem var tegnere, der angiveligt havde haft adgang til det materiale, som Huscompagniet påstår, at Michael Mortensen har kopieret.

Ifølge Finans kræver Michael Mortensen og Hybel frifindelse i sagen.