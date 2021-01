Fem millioner kroner.

Afslaget på luksusvillaen i Skagen var større end det beløb, de fleste danskere ender med at betale for hele deres hjem.

Alligevel må den endelige salgspris på 17 millioner kroner formodes at være et greb i lommen for køberen.

Det er nemlig Danmarks sjetterigeste mand, Torben Østergaard Nielsen, der i efteråret 2020 købte huset på Niels Ottesens Vej 17 i Skagen. Det skriver Nordjyske.dk.

Hollænderhuset i Gl. Skagen, som Torben Østergaard Nielsen købte i efteråret. (Arkivfoto)

Villaen er bedre kendt som Hollænderhuset, og ligger praktisk taget i vandkanten i klitterne ved Gl. Skagen.

Det blev oprindeligt udbudt til 22 millioner kroner i 2017, men prisen blev siden justeret til små 20 millioner.

Udover den helt unikke beliggenhed ved strandkanten får Torben Østergaard Nielsen og hans familie også over 200 boligkvadratmeter fordelt på seks værelser i det over 100 år gamle hus.

Torben Østergaard Nielsen ejer United Shipping & Trading Company i Middelfart, som arbejder med shipping indenfor investering, biler og olie.

Torben Østergaard-Nielsen fotograferet med sine to døtre, som også er blevet en del af firmaet.

Sidste år omsatte virksomheden for over 70 milliarder kroner, og i det seneste årsregnskab var overskuddet på mere end en milliard kroner.

Torben Østergaard Nielsen selv er ifølge Berlingske god for 22 milliarder kroner.

Den fynske milliardær er 65 år gammel, men har allerede sørget for, at generationsskiftet i virksomheden er på plads.

De seneste år er hans to døtre, 36-årige Nina Østergaard Borris og 30-årige Mia Østergaard Nielsen, nemlig blevet medejere.