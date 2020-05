Den mere eller mindre ukendte milliardær Johan Gedda går ind i esport.

Han har nemlig skudt penge i esportsvirksomheden Blast ApS, der arrangerer esportsbegivenheder verden over.

Det skriver Finans.

Johan Gedda har købt en ejerandel på mellem 10 og 14,99 procent i virksomheden.

I virksomheden er der netop blevet skudt 94 millioner kroner ind i ny kapital.

Gedda er naturligvis glad for sin nye investering:

»Jeg er imponeret over deres planer og ser frem til at bruge min erfaring fra teknologiverdenen til at hjælpe denne spændende og hurtigtvoksende branche,« siger Johan Gedda i en pressemeddelelse.

Johan Gedda er blandt en af landets mest velhavende mennesker med en bogført formue på knap to milliarder kroner.

Investorens selskab 'Kapitalen ApS' havde i 2018 et overskud på 241 millioner kroner. Det store overskud skyldes blandt andet salget af en ejerandel i det amerikanske selskab Rocket Software Inc.

Også statens investeringsfond Vækstfonden er gået ind i virksomheden.

Tidligere var esportsholdet Astralis et datterselskab til Blast Aps, men de gik hver til sit, da Astralis blev børsnoteret tilbage i efteråret 2019.

Blast kan fra den 30. april til den 21. juni præsentere fuld kalender trods coronakrisen. Det betyder, at der er 277 timers esportsunderholdning til de mange millioner af fans, der følger med verden over.