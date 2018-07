Den danske milliardærfamilie Jebsen måtte for anden gang på få måneder grave dybt i lommerne, da erhvervsmanden Hans Michael Jebsens 20-årige datter i juni blev ejer af Damsbo Gods. Det viser den netop offentliggjorte salgspris.

Det var nemlig ikke småpenge, han måtte slippe for at sikre sin 20-årige datter, Clara Ludmilla Jebsen, det sydvestfynske gods, som forfatteren Piet Hein tidligere har beboet.

Hele 90,5 millioner kroner måtte den udenlandsk-danske familie, der er bosiddende i Hong Kong, betale for det hvide gods. Det viser skødet, der netop er blevet tinglyst.

Her fremgår det også, at den tidligere ejer har tjent pænt på handlen, da godset i 2014 blev købt for 57,3 millioner kroner af Ejendomsselskabet Damsbo Aps. Selskabet var ejet af Steen Pedersen og Mads Ulrik Pedersen. Sidstnævnte købte det af sin mor, Katrine Pedersen, der var enke efter Alfred Pedersen fra gartneriet Alfred Pedersen & Søn.

….I virkeligheden ville vi helst have ventet, så hun var lidt ældre. Men det var nu, de gerne ville sælge ejendommen. Derfor blev vi nødt til at slå til nu, fordi vi køber, når der er 'sælges-agtigt'... Henrik Uldall Borch, direktør for Damsbo Gods

Den nye ejer af godset forventes dog ikke at flytte ind foreløbig. Clara Ludmilla Jebsen er opvokset i Hong Kong, hvor hendes forældre fortsat bor, men bor nu selv i Storbritannien.

Hans Michael Jebsen, der oprindeligt kommer fra Sønderjylland, driver i Hong Kong handelsselskabet Jebsen & co., der gennem fire generationer har gjort familien Jebsen stenrig.

Damsbo Gods. Foto: Ritzau/Scanpix (arkiv) Vis mere Damsbo Gods. Foto: Ritzau/Scanpix (arkiv)

Henrik Uldall Borch, der er direktør i Hans Michael Jebsens ejendomsselskab Stenbjerg Ejendomme er også indsat som administrerende direktør for Damsbo Gods.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra ham til salgsprisen, men direktøren fortalte i slutningen af juni til fyens.dk, at driften af godset skal fortsætte som hidtil, samt at Clara Ludmilla Jebsen blot skal bruge det som ferieresidens, når hun er i Danmark

»….I virkeligheden ville vi helst have ventet, så hun var lidt ældre. Men det var nu, de gerne ville sælge ejendommen. Derfor blev vi nødt til at slå til nu, fordi vi køber, når der er 'sælges-agtigt'...,« forklarede Henrik Uldall Borch til fyens.dk.

Desiree og Hans Michael Jebsen har tætte forbindelser til kongehuset. Her ses de sammen med kronprinsparret. Foto: Keld Navntoft Vis mere Desiree og Hans Michael Jebsen har tætte forbindelser til kongehuset. Her ses de sammen med kronprinsparret. Foto: Keld Navntoft

Godset er blot det seneste i rækken, som Jebsen-familien har købt i Danmark. Tidligere på året købte familien den afdøde erhvervsmand Peter Zobels gods Bækkeskov på Sydsjælland til sønnen Michael Immanuel Jebsen for over 131 millioner kroner. Og heller ikke i det tilfælde er det meningen, at sønnen skal bebo godset, fortalte Henrik Uldall Borch til B.T. i maj.

Selv om Jebsen-familien gennem mange år har boet i Hong Kong, har familien bevaret tætte forbindelser til Danmark.

Familien er nære venner af kongehuset, og Hans Michael Jebsen er kendt for at købe og istandsætte historiske ejendomme. Han ejer ifølge Jydske Vestkysten over 100 af slagsen, heriblandt Oreby Slot på Lolland samt godserne Nedergaard og Charlottenlund på Langeland.

Mange husker sikkert også familien fra en dokumentar om kostskolen Herlufsholm, hvor man fulgte flere af Hans Michael og hustruen Desirée Jebsens (født som tysk rigsgrevinde af Schaffgotsch, red.) fem børn, der skulle begynde på skolen flere tusinder kilometer fra hjemmet i Hong Kong.

Ifølge Henrik Uldall Borch er godskøbene da også en måde at bevare børnenes relationen til Danmark på.