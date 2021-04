Er du fast læser af Børsen, vil du snart opleve, at der kommer til at mangle noget.

Magasinet 'Penge & Privatøkonomi' vil nemlig snart udgå af økonomiske årsager, skriver Mediawatch.

»Vi har kigget på businesscasen længe, også før coronakrisen, og må bare konstatere, at tiden desværre er kommet nu til at sige, at vi ikke kan se, at vi kan lave en holdbar businesscase, heller ikke post-corona,« siger Nikolaj Sommer, der er nyhedsdirektør hos Børsen.

Månedsmagasinet har eksisteret siden 1977, og i 2016 tog Børsen magasinet under sine vinger, da de overtog det fra Benjamin Media, dengang begge medier var ejet af Bonnier-koncernen.

Men trods at have stået i 44 år har magasinet længe været en dårlig forretning.

I 2019 blev produktionen lagt om, så freelancere overtog driften, og magasinet blev gjort til en del af Børsen-abonnementet. Der var dog fortsat mulighed for et selvstændigt abonnement.

Og selvom læsertallene steg, så fulgte annoncekronerne ikke tilstrækkeligt med.

Derfor nedlægges magasinet nu helt, og fra Børsen lyder det, at man simpelthen ikke har formået at skabe en rentabel forretning af produktet.

Der rykkes dog ikke ved prisen på abonnementet, selvom 'Penge & Privatøkonomi' udgår. Redaktøren John Albertsen stopper dog, så snart den sidste udgave er sendt i trykken.