Kæmpe dyk i passagertallet og antallet af afgange. Masseafskedigelser.

De seneste år har været hårde for luftfarten – men nu er situationen i den grad vendt. I hvert fald for Danmarks næststørste lufthavn.

I 2022 rejste 3.712.400 passagerer gennem Billund Lufthavn, og det er – næsten – en tangering af rekorden fra 2019, der som bekendt var det sidste år før coronapandemien. Det skriver branchemediet Check-in.

Således var Billund Lufthavn blot 6.476 passagerer fra at slå alle tiders passagerrekord.

Passagertallet for sidste år står da også i skærende kontrast til coronaåret 2020, hvor Billund Lufthavn havde det laveste antal passagerer siden 1991.

»Hvis vi havde sagt højt ved udgangen af 2020, at Billund Lufthavn ville have samme passagertal i 2022 som i 2019, ville ingen have troet på os. Det ville vi ikke engang selv,« siger den administrerende direktør i Billund Lufthavn, Jan Hessellund, om passagercomebacket.

Nu håber han, at passagerrekorden står for fald i det nye år, hvor sommeren ifølge flyselskaberne og charterbureauerne ser lovende ud.

Københavns Lufthavn er Danmarks suverænt største lufthavn målt på antallet af passagerer.