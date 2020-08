I 90'erne stod de bag legetøjsdillen Dracco Heads, der var at finde i alle danske børnehjem. I dag lever de primært af at producere lyserøde ponyer til piger mellem fire og syv år.

Nu er et af brødrene Ranis Andersens selskaber dog gået konkurs.

Den danske legetøjsvirksomhed Dracco Scandinavia A/S er nemlig netop blevet taget under konkursbehandling.

Selskabets kurator skriver i en mail til Finans.dk, at ejerne har besluttet at indgive konkursbegæring for selskabet, fordi der ikke længere er penge til at lønne Dracco Scandinavias to medarbejdere.

Det skyldes blandt andet et tab på en stor debitor og coronakrisen.

De to medarbejdere er blevet fyret, og ifølge kuratoren lader det ikke til, at der er grundlag for at føre virksomheden videre.

Det er legetøjsbrødrene Jacob og Henrik Ranis Andersen, der ejer selskabet. Deres legetøjskoncern koncentrerer sig primært om de to selskaber Dracco Group Holding ApS og Dracco Brands holding ApS.

Brødrene ønsker ikke at udtale sig til Finans.dk om situationen i selskabet.

Jacob Rais Andersen fastslår dog over for avisen, at konkursbegæringen ikke vil få betydning for den videre drift af brødrenes legetøjskoncern.

Koncernen består fortrinsvis af selskaberne Dracco Group Holding Aps og Dracco Brands holding ApS.

»Driften af Dracco Group og Dracco Brands er uberørte. Den primære aktivitet er fortsat udvikling af brands med salg inden for tegnefilm og legetøj. Dracco Brands har indgået en samarbejdsaftale med et animationsselskab om udvikling af to sæsoner af 3D CGI-tegnefilm (hver med 26 halvtimes-episoder) til en værdi på ca. 70 mio. kr. for vores brand Filly Funtasia og lancering er allerede i gang i flere markeder,« skriver Jacob Ranis Andersen en mail til mediet.