Det går let som en leg for den danske virksomhed Kompan, der producerer legepladser og parkmøbler.

For på bare fem år har selskabet formået at 10-doble overskuddet, og i dag er Kompan en af verdens førende legepladsproducenter.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

I regnskabsåret for 2021 kunne selskabet desuden præsentere deres hidtil bedste resultat.

Her lød omsætningen nemlig på knap 2,4 millioner kroner, hvilket er en vækst på 20 procent sammenlignet med i 2020.

»Vi har de seneste år holdt fast i vores øgede investeringer. Sidste år kom vi ud med flere produkter end nogensinde før både inden for leg og fitness, som er et lidt nyere område for os. Derudover har vi fortsat vores investeringer i hele vores salgs- og distributionsnetværk. Det har gjort, at vi er kommet bredere ud i markedet og ud til flere kunder,« fortæller Connie Astrup-Larsen, der er direktør for Kompan, til Finans.

Legepladsproducenten holder til i Odense og er en del af investeringsselskabet Kirk Kapital, som er ejet af LEGO-familien.

Virksomheden tilbyder installationer, som kan findes i institutioner, parker, bymidter og boligområder, og installationerne dækker over alt fra fitness- til legepladsudstyr.

Connie Astrup Larsen fortæller desuden, at selskabet har udviklet et sortiment i samarbejde med hospitaler og plejecentre, som skal hjælpe ældre med at holde sig fysisk aktive.

Kompan blev stiftet tilbage i 1970 af kunstneren Tom Lindhardt.