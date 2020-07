I 2013 købte Pandora-milliardæren Per Enevoldsen sig ind i det danske læskedrikfirma Little Miracles, som havde ambitioner om at konkurrere med kendte mærker som Red Bull.

Nu er det danske firma gået konkurs - og Enevoldsen står til et tab i millionklassen.

Det skriver Finans.

Efter flere år med underskud er Little Miracles nu taget under konkursbehandling ved Sø- og Handelsretten.

Per Enevoldsen havde ellers investeret adskillige millioner i Little Miracles, som solgte en økologisk tebaseret energidrik af samme navn.

Energidrikken blev solgt i flere lande, men selskabet bag blev ved med at tabe penge.

Egenkapitalen gik således i minus, da det seneste regnskabsår gav et underskud på syv millioner kroner.

Per Enevoldsen købte sig ind i Little Miracles i 2013.

Han blev milliardær på at sælge den kendte smykkkevirksomhed Pandora til en kapitalfond i 2010.