Selskabet Spirii, der står bag ladeløsninger til elbilister, ser mulighed for at vokse efter opkøb.

Den danske ladeoperatør Spirii er blevet opkøbt af det franske selskab Edenred.

Det oplyser førstnævnte i en pressemeddelelse tirsdag morgen.

Spirii, der blev stiftet i København i 2019, er ifølge selskabet den næststørste ladeoperatør på det danske marked i dag.

Det er desuden til stede i 17 andre lande.

Opkøbet er ifølge Tore Harritshøj, stifter og administrerende direktør i Spirii, en milepæl for selskabet. Det siger han i meddelelsen.

- Sammen med Edenred kan vi nu for alvor accelerere omstillingen til mere bæredygtig transport ved at hjælpe virksomheder og elbilister med at indfri deres ambitioner inden for e-mobilitet.

Edenred tilbyder betalingsløsninger til forskellige formål.

Det franske selskab er til stede i 45 forskellige lande rundtom i verden og har en kundebase på mere end en million erhvervskunder.

Derudover har Edenred adgang til to millioner forhandlere og 60 millioner slutbrugere.

Det giver Spirii muligheden for at fremskynde ambitionen om at få forretningen bredt ud til flere markeder, lyder det tirsdag.

Diane Coliche, direktør for mobilitet hos Edenred, forklarer i pressemeddelelsen, at selskabet har en ambition om at være førende inden for løsninger på området for e-mobilitet.

- Og opkøbet af Spirii giver os mulighed for at nå ud til et langt større kundesegment med markedsførende produkter.

- Vi ser frem til at revolutionere lademarkedet i samarbejde med Spirii og bistå vores kunder i den elektriske omstilling, siger hun.

Spirii-direktør Tore Harritshøj og medstifter Torben Fog forbliver aktionærer i det danske selskab og fortsætter desuden i sine roller som henholdsvis administrerende direktør og innovationsdirektør.

