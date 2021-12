Som bekendt vokser penge altså ikke på træerne.

Alligevel er der en betydelig del af verdensbefolkningen, som er særdeles velhavende - heriblandt også en god håndfuld danskere.

Flere af dem optræder på Bloombergs Billionaires Index. En liste over de 500 rigeste mennesker i verden, der opdateres og dannes ud fra aktiemarkedet.

Lige nu er seks danskere at finde på listen. Men det er ikke det mest bemærkelsesværdige.

For ser man nærmere på listen og leger lidt rundt med sorteringsværktøjet, vil man finde ud af, at der på den kun optræder én europæisk kvinde under 40 år - og hun er dansk.

Agnete Kirk Thinggaard.

Foruden at være en del af det familieejede legetøjsimperium LEGO, har 38-årige Agnete Kirk Thinggaard også gjort sig bemærket som dressurrytter, og i 2016 blev hun udtaget til OL i Rio de Janeiro.

Desuden har hun en bachelorgrad i psykologi fra Aarhus Universitet.

Agnete Kirk Thinggaard til OL i Rio i 2016. Foto: TONY GENTILE Vis mere Agnete Kirk Thinggaard til OL i Rio i 2016. Foto: TONY GENTILE

Privat er hun gift med Claus Thinggaard, hvis familie står bag Thinggaard Rutebiler. De har sammen to børn og bor ved Østbirk i Østjylland.

På den famøse opgørelse er hun listet side om side med sine to ældre søskende, Thomas og Sofie Kirk Kristiansen, der alle ejer lige store aktieandele i Legos moderselskab, Kirkbi A/S.

Ifølge Bloombergs liste tæller Agnete Kirk Thinggaards formue - og hendes søskendes - 6,2 milliarder dollar, hvilket svarer til 40,9 milliarder danske kroner.

På listen finder man også søskendeholdets far, Keld Kirk Krisitiansen, hvis formue dog er større.

Mens Thomas, Sofie og Agnete kredser om rangeringerne mellem 463-465 ud af de 500 rigeste, ligger Keld på plads nummer 442.

Foruden Lego-familien finder man også Anders Holch Povlsen og Niels Louis-Hansen, der er placeret på henholdsvis plads 213 og 267 på listen.