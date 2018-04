I 2017 besluttede ejerne af kaffekæden Baresso, Jab Holding, at skifte navn og relancere kæden som Espresso House.

Navneskiftet har krævet, at man har omdannet 12 gamle Baresso-kaffebarer. Og ombygningerne har kostet tocifret millionbeløb, fortæller administrerende direktør Nickolas Krabbe Bjerg. Derudover har man åbnet seks spritnye Espresso House-kaffebarer samme år.

De store udgifter har medført et samlet underskud på 6,4 millioner kroner for 2017. Det skriver Finans.

»Det koster penge at investere, og det tager tid at bygge et nyt brand op,« siger Nicholas Krabbe Bjerg, der ifølge mediet mener, at resultatet er tilfredsstillende.

Han forventer, at Jab Holding først kan forvente at få et overskud på Espresso House i Danmark i 2020. Det forventes, at de resterende kaffebarer skal ombygges i 2018 og 2019. Derefter lyder den ambitiøse plan at åbne 10 nye Espresso Houses i Danmark om året.

Og det bliver ikke kun i storbyerne. Nicholas Krabbe Bjerg fortæller, at man åbner en ny kaffebar i Esbjerg i juni, og at de har øje på en række større provinsbyer, som han dog ikke nævner.

Virksomhedens bruttefortjeneste lød på 187 millioner kroner i 2017. Det er en rekord for virksomheden.