Den danske modeportal Miinto.dk har for alvor fået vind i sejlene.

Salget er det seneste regndskabsår skudt i vejret med 48 procent, og virksomheden runder nu for første gang en omsætning på over en milliad kroner. Det skriver branchemediet Tøj.

Modeportalen, som har den danske Bestseller-milliardær Anders Holch Povlsen som hovedejer, fungerer som salgskanal for flere end 1.800 modebutikker, brands og designere i syv forskellige lande.

Modeeventyret er dog kun lige gået igang, hvis man skal tro Miintos administrerende direktør, Konrad Kierklo.

Bestseller-milliardær Anders Holch Povlsen er en af Skotslands største jordbesiddere. Foto: Aldourie Castle/PR-foto Vis mere Bestseller-milliardær Anders Holch Povlsen er en af Skotslands største jordbesiddere. Foto: Aldourie Castle/PR-foto

»Vi er stolte og ydmyg over, at vi nu rammer den milesten. Det er noget, alle i organisationen har arbejdet hårdt på. Men vi ved også, at vi er i gang med at løbe et maraton, og vi har kun lige rundet de første 10 kilometer,« udtaler han i en pressemeddelelse.

Det er især luksusvarer, der har sat skub i salget. Denne varekategori er vækstet med hele 256 procent fra 2019 til 2020, og det betyder, at luksusvarerne nu står for mere end 22 procent af det samlede salg hos Miinto.

Det særlige ved Miinto-platformen er, at forbrugerne handler med de enkelte, lokale butikker.

Miinto sælger modevarer i Danmark, Sverige, Norge, Holland, Belgien, Polen, Schweiz og Italien, men vil i det nye år udvide platformen til syv nye europæiske markeder.

»Der er en klar international tendens på tværs af vores markeder, og det åbner op for nogle helt nye muligheder – både hos os og for vores butikspartnere,« udtaler Miinto-direktøren.

Miinto blev grundlagt i 2009.

Hovedkontoret ligger i København, men har også regionale kontorer i Oslo, Amsterdam og Warszawa.