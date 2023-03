Lyt til artiklen

Det skal efter planen blive til Danmarks største plastsorteringsanlæg, men nu er projektet ramt af totalt kaos.

Samtidig har storaktionærerne – som Lego-pengetanken Kirkbi – sagt stop for yderligere kapitalindsprøjtninger.

Det skriver det norske erhvervsmedie E24, der beskriver nogle dramatiske dage for det norske selskab bag satsningen ved Esbjerg, Quantaful.

For de dårlige nyheder står nærmest i kø regnskabet for fjerde kvartal 2022, der endelig blev offentliggjort tirsdag efter flere dages forsinkelse.

Samtidig raslede aktiekurserne for Quantaful videre ned, ned, ned i går, og i det seneste år har faldet således været på i alt 59 procent. Siden aktien toppede i januar 2021, er værdien gået ned med svimlende 90 procent.

Og i den forsinkede kvartalsrapport fremgår det således videre, at Quantaful mangler 70 millioner dollar, lige knap en halv milliard danske kroner, for overhovedet at kunne realisere plastsorteringsanlægget i Esbjerg samt resten af projektporteføljen.

De penge skulle gerne falde 'inden midten af andet kvartal'. Det vil sige omkring maj.

Oprindeligt var prisen på den banebrydende danske fabrik sat til at blive 1,5 milliarder kroner.

Tirsdag kom det videre frem, at den store britiske koncern Viridor er kommet med et købstilbud på Quantaful på lige omkring 720 millioner dansker kroner.

Storaktionærerne som førnævnte danske Kirkbi og tyske Basf, der tilsammen ejer lige over 20 procent af det norske selskab, skulle ifølge E24 allerede have underskrevet en forhåndsaccept af tilbuddet.

I en børsmeddelelse anbefaler Quantaful alle aktionærer at støtte op om et salg:

»Selskabet ser i øjeblikket ingen andre levedygtige og realistiske, langsigtede finansieringsløsninger som alternativ til buddet,« lyder det her.

Det lyder videre, at Viridor har planer om at tage Quantaful af børsen, hvis det lykkes at købe selskabet.

Plastsorteringsanlægget ved Esbjerg blev påbegyndt i september sidste år og skulle efter planen åbne senere i 2023. Til den tid skulle 50 ansatte kunne håndtere 160.000 ton plastaffald årligt.