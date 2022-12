Lyt til artiklen

Det er kynisk timing, at administrerende direktør Jesper Rosener fra Jysk Fynske Medier sender de ansatte på juleferie lige efter at have præsenteret en spareplan, hvor omkring 50 medarbejdere skal fyres.

Det mener Allan Boye Thulstrup, næstformand i Dansk Journalistforbund, skriver Journalisten.

Ud af de 50 ansatte, der skal fyres, er 22 af dem redaktionelle medarbejdere.

Tillidsrepræsentanter og ledelsen i Jysk Fynske Medier indledte forhandlingerne i denne uge, men opsigelserne vil først finde sted i slutningen af januar.

»At sende alle medarbejdere på juleferie med den besked er simpelthen kynisk,« siger Allan Boye Thulstrup.

Til Mediawatch fortæller Jesper Rosener, at der kommer til at mangle 100 millioner kroner i Jysk Fynske Medier.

De penge vil han finde ved blandt andet at afskedige cirka 50 medarbejdere, have en strammere økonomistyring samt lukke flere interne udviklingsprojekter.

Onsdag mødes arbejdsgiverne i Danske Medier og Dansk Journalistforbund til et møde om de kommende forhandlinger om en ny overenskomst.

Hvis overenskomstforhandlingerne kommer til at medføre en lønstigning på over to procent, vil det føre til yderligere besparelser på Jysk Fynske Medier, fortæller Jesper Rosener.

Jysk Fynske Medier beskæftiger 1.800 personer, og driver 15 dagblade og 63 ugeaviser.

Desuden er koncernen medejer af radiokanalen Radio4.