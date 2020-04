Microsoft-huset Proactive, der ligger i hjertet af København, er blevet solgt.

Køberen er hollandske Fellowmind, der har den tidligere Netcompany-ejer FSN Capital i ryggen. Det skriver ITWatch.

»Vi er stolte af den rejse, vi har været på indtil videre. Med udgangspunkt i vores ønske om at indfri vores internationale ambitioner, er Fellowmind en fantastisk platform. I vores dialog blev vi overbevist om store ligheder i vores værdier, energi og ambitioner,« forklarer Proactives grundlægger og CEO, Max Sejbæk.

Han har skabt selskabet fra grunden, siden han forlod universitetet, og står i dag med den store gevinst.

Købesummen er ikke officiel, men ITWatch erfarer fra kilder, at der er tale om et stort trecifret millionbeløb på et sted mellem 300 og 400 mio. kr.

»Vores kunders behov bliver mere og mere komplekse. Som en del af Fellowmind vil vi kunne udvide vores ydelser og globale tilstedeværelse og dermed endnu bedre kunne understøtte vores kunders stigende behov,« lyder det fra Max Sejbæk.

Fellowmind overtager 100 pct. af aktierne i Proactive, og de nuværende partnere bliver aktionærer i Fellowmind.

»Takket være Fellowminds medarbejderinvesteringsprogram har alle ansatte mulighed for at blive aktionærer i Fellowmind,« oplyser Proactive.

Ved siden af sin nuværende rolle som CEO for Proactive, indtræder Max Sejbæk i Fellowminds direktion som Regional Director. Preben Damgaard, tidligere bestyrelsesformand i Proactive, træder også ind i Fellowminds bestyrelse.