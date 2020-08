It-selskabet Monsenso melder om en tocifret millionaftale, der er indgået med en af verdens største medicinalvirksomheder.

Det skriver Børsen.

»Det betyder alverden for os med denne aftale. Det er en milepæl for os,« siger Thomas Lethenborg, administrerende direktør i Monsenso, til erhvervsmediet.

Identiteten på medicinalgiganten har Monsenso fået besked på, at holde hemmelig indtil videre.

Monsenso har lavet en mobil healtech-platform, der går forrest inden for distancebehandling af psykisk lidelse. Den forbinder deres kunder, som er regioner, kommuner, forskningsinstitutioner og medicinal virksomheder, med patienterne.

Deres sundhedsapp skal nu benyttes af den hemmeligholdte medicinalgigant, der af Monsenso oplyses som værende en af verdens største på området.

Medicinalgiganten har indgået en treårig aftale på i alt 10 millioner kroner med det danske it-selskab.

Medicinalgiganten har betalt for, at anvende Monsensos sundhedsapp i forbindelse med en meget bred lancering af et depressionsmiddel.

De skal hjælpe medicinalgiganten med data fra 2250 patienter, deres pårørende og over 100 klinikere.

Landene, som denne omfattende lancering indefatter, er fordelt ud i hele Europa. Det er blandt andet lande som Storbritannien, Italien, Frankring og Danmark.

I alt er der tale om 9 lande, der over en periode på 36 måneder skal anvende Monsensos sundhedsapp.