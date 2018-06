Torsdag har foreløbigt været en god dag for den danske iværksætter André Rogaczewski, der er medstifter og administrerende direktør i it-selskabet Netcompany.

Den første dag på fondsbørsen i København har resulteret i, at virksomheden er omkring 9,7 milliarder kroner værd torsdag middag.

Det skriver TV 2.

Ifølge mediet steg Netcompanys aktie til 194 kroner efter en times tid. Dermed steg aktien en fjerdedel fra den indledende aktiepris.

»Når man er ude at tale med for eksempel investorer, så er det en professionel ting, man gør. Men når man står mellem sine egne medarbejdere, som man respekterer højt og har et samarbejde med, så er det noget andet. Derfor var jeg lidt nervøs, før jeg gik på scenen i dag - på den positive måde,« siger administrerende direktør André Rogaczewski til TV 2.

Administrerende direktør og medstifter af Netcompany André Rogaczewski får mikrofon på, før Netcompany børsnoteres og handlen skydes i gang ved et arrangement i DR Byen i København, torsdag den 7. juni 2018. Foto Ritzau Scanpix/Philip Davali Foto: Philip Davali Vis mere Administrerende direktør og medstifter af Netcompany André Rogaczewski får mikrofon på, før Netcompany børsnoteres og handlen skydes i gang ved et arrangement i DR Byen i København, torsdag den 7. juni 2018. Foto Ritzau Scanpix/Philip Davali Foto: Philip Davali

Carsten Borring, noteringschef på fondsbørsen i København, har store roser til virksomheden:

'Netcompany viser vejen og er symbolet på, at der stadig kan fostres store, succesfulde selskaber i Danmark, som er klar til næste kapitel i deres væksthistorie. Vi er derfor utrolig stolte af at kunne byde Netcompany velkommen på fondsbørsen.'

Rogaczewski har tidligere udtalt til Finans, at nøglen til Netcompanys succes er, at de ansætter unge og sultne medarbejdere.

»De nyuddannede har masser af drivkraft, passion og sult. De lærer hurtigt, og samtidig kan vi præge dem til altid at levere til tiden og til budget. Det er det, vores kunder efterspørger,« sagde André Rogaczewski i januar 2016 til Finans.

Virksomheden har flere store kunder. Rogaczewskis virksomhed står blandt andet borger.dk og Maersk Lines kundeportal. Derudover skal Netcompany udviklede det nye inddrivelsessystem for Skat.

Netcompany har i dag 1.700 medarbejdere ansat fordelt i Danmark, England, Norge, Polen og Vietnam.