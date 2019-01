Chr. Hansen, der producerer ingredienser til fødevarer, bidrager positivt til miljøet, vurderer analysefirma.

Den danske ingredienskoncern Chr. Hansen topper en liste over de 100 mest bæredygtige i verden.

Listen er lavet af den canadiske analyse- og medievirksomhed Corporate Knights og offentliggjort under World Economic Forum i Davos i Schweiz, der samler erhvervsledere, toppolitikere og forskere til en konference om økonomi.

7500 børsnoterede virksomheder med en omsætning på over en milliard dollar er blevet sammenlignet på 21 parametre.

Chr. Hansen scorede især højt på parametret "ren omsætning", hvilket betyder, at selskabets produkter har gode miljømæssige og sociale effekter.

Det vægter 50 procent i den samlede score, hvilket er en ændring i forhold til sidste år, hvor Chr. Hansen lå nummer 66 på listen.

Chr. Hansen er verdens største producent af bakterier, kulturer og enzymer til mejeriprodukter og andre fødevarer.

Ifølge selskabet selv spiser eller drikker mere end en milliard mennesker hver dag et produkt, der indeholder ingredienser fra Chr. Hansen.

I den samlede score tæller også forhold som CO2-udledning, vandspild og antallet af kvinder i ledelsen og bestyrelsen.

Sidste år fik Chr. Hansen som den første danske C25-virksomhed nogensinde en kvindelig bestyrelsesformand i form af Dominique Reiniche fra Frankrig.

Ifølge Corporate Knights kan det ud over de miljømæssige og sociale fordele også betale sig at have et bæredygtigt fokus rent økonomisk.

De 100 virksomheder på listen har i perioden 2005-2018 givet et gennemsnitligt afkast på 127 procent til ejerne.

Til sammenligning har virksomheder i det store globale aktieindeks MSCI World i samme periode givet et afkast på 118 procent.

På listen er der også flere andre danske selskaber. Energiselskabet Ørsted er nummer fire, Vestas ligger nummer 34, og Novo Nordisk er nummer 58.

Den finske bank Nordea, der har en stor forretning i Danmark, er nummer 47.

/ritzau/